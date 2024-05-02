İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3655
  • EURO
    34,853
  • ALTIN
    2396.06
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola'nın İlkay Gündoğan pişmanlığı!
Spor

Guardiola'nın İlkay Gündoğan pişmanlığı!

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İlkay Gündoğan pişmanlığı yaşıyor. İspanyol çalıştırıcının, yıldız orta sahanın yokluğunu dolduramadığı için pişmanlık yaşadığı belirtildi. İşte detaylar...

2 Mayıs 2024 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Guardiola'nın İlkay Gündoğan pişmanlığı!
ABONE OL

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın üzüntüsünü yaşıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 53 yaşındaki teknik adam, İlkay Gündoğan'ın orta sahadaki etkisini ve kalitesini başka bir isimle dolduramadı.

Bu nedenle Guardiola ve City yönetiminin Alman oyuncu ile sözleşme yenileyemediği için çok pişman olduğu ve yıldız ismi özledikleri belirtildi.

Pep Guardiola'nın İlkay'ın yerini Kovavic ve Mateus Nunes ile dolduramadığı ve yeni sezonda o bölgeye en az iki transfer yapmayı istediği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.