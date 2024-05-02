Guardiola'nın İlkay Gündoğan pişmanlığı!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın üzüntüsünü yaşıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 53 yaşındaki teknik adam, İlkay Gündoğan'ın orta sahadaki etkisini ve kalitesini başka bir isimle dolduramadı.

Bu nedenle Guardiola ve City yönetiminin Alman oyuncu ile sözleşme yenileyemediği için çok pişman olduğu ve yıldız ismi özledikleri belirtildi.

Pep Guardiola'nın İlkay'ın yerini Kovavic ve Mateus Nunes ile dolduramadığı ve yeni sezonda o bölgeye en az iki transfer yapmayı istediği aktarıldı.