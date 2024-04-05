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  • ''Guardiola'nın isteyeceği son şey onun oynaması'' İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü!
Spor

''Guardiola'nın isteyeceği son şey onun oynaması'' İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bulduğu az sürede izleyenleri kendine hayran bırakmayı başardı. İspanyol basını, milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

5 Nisan 2024 Cuma 14:56 - Güncelleme:
''Guardiola'nın isteyeceği son şey onun oynaması'' İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü!
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Real Madrid formasını çok az süre giymiş olsa da sahada gösterdikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda Güler, İspanya'da yine gündemde yer almaya devam ediyor. Real Madrid'in Manchester City ile Santiago Bernabeu'da oynayacağı karşılaşma öncesi genç yıldız için inanılmaz ifadeler kullanıldı.

"DAHA FAZLASI İMKANSIZ"

İşte Marca'nın Arda Güler için yayınladığı haberde yer alan ifadeler:

"Arda Güler'i La Liga'da izlediğimiz yarım saat içinde (maç başına ortalama altı dakika) Türk oyuncu bir gol attı. Bir penaltıya sebep oldu ve bir asist yaptı ve sezonun en parlak hareketlerinden birinde üst direğe vurdu. Daha az sürede daha fazlasını yapmak imkansız. Gerçek şu ki; Ancelotti, yorulması ve havlu atmaya karar vermesi riskini bile göz alarak onu gerçekten zorluyor. Türk oyuncunun önündeki zorluk da tam olarak bu, umutsuzluğun Real Madrid'de başarılı olma hevesinin önüne geçmesi.

"FARKLI VE EŞSİZ"

"Arda Güler hakkında Valdebebas'ta söylenenlerin doğru olduğunu teyit edebildik. Karşımızda farkı ve eşsiz bir futbolcu var. İlk birkaç yılında iki temel konu üzerinde çalışırsa Real Madrid'de tarih yazabilecek bir oyuncu."

"BIRAKIN KAPIYI TEKMELESİN"

"Ancelotti'nin onun fırsat eksikliğine karşı tutumunu beğenmediği zamanlar olduğu söyleniyor. Dünyayı yenmek isteyen çocuk, teknik direktörün onunla daha fazla risk alamsını, zaman zaman değişiklikleri atlamasını ve Lucas ya da Nacho'nun yedek kaldıklarından keyif aldıkları 15 dakikanın ona verilmesini özlüyor. Kısacası bırakın kapıyı tekmelesin."

"İSTEYECEĞİ EN SON ŞEY"

"Real Madrid taraftarları onu daha uzun süre oynarken görmek istiyor. Hatta, işler iyi gitmezse Manchester City'e karşı birkaç dakika oynasın. Bu sezon oynadığı maçlarda yaptıkları düşünüldüğünde bu Guardiola'nın isteyeceği en son şey olurdu."

REAL MADRID - CITY MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, 9 Nisan günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İngiliz devi, geçen yıl yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

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