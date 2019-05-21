Guilherme'nin menajeri Fenerbahçe'yi doğruladı
Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile ilgilendiğini doğruladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre, bu iddiayı gündeme getiren ise Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu.
27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.
Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu.
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