Güle güle Arda Güler!





Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ın talip olduğu ileri sürüldü.

"NEWCASTLE, ARDA GÜLER'İN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK"

İngiliz yayın organı Football Insider'ın haberine göre; Newcastle yetkilileri, bu hafta sonu Dubai'de Arda'nın ailesiyle bir araya gelecek.

"AJAX VE BARCELONA DA TEMASTA"

Haberde sarı lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Hollanda'nın Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarının da Arda Güler'in temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi.

"NEWCASTLE TRANSFERİ YAZIN BİTİRMEK İSTİYOR"

Oyuncunun ailesine tekliflerini sunmak isteyen 3 kulüpten Newcastle United'ın, 18 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürerek transfer yarışında öne geçmek istediği ve bu yaz sarı lacivertli futbolcuya imza attırmak istediği ileri sürüldü.

29 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Arda 6 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.