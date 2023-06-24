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Spor

Güle güle Attila Szalai! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai performansı ile takdir toplamaya devam ediyor. Yetenekli savunma oyuncusu Attila Szalai'ye birçok Avrupa kulübü talip olurken son olarak Premier Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Haziran 2023 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Güle güle Attila Szalai! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
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Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Macar futbolcu Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip çıktı.

ATILLA SZALAI, İNGİLTERE'NİN RADARINDA

25 yaşındaki deneyimli defans Attila Szalai 2021 yılında Apol. Limassol'den 2.20 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncularından biri olan ve teknik ekibin vazgeçilmez ismi olan Attila Szalai performansı ile taraftarlardan alkış topladı. Başarılı futbolcu Attila Szalai'ye son olarak İngiltere'den Everton talip oldu.

The Telegraph'ın haberine göre; Everton'ın kısa süre içerisinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklifte bulunması bekleniyor.

20 MİLYON EURO BEKLENTİ

Sarı-lacivertli yönetiminin ise yıldız futbolcu için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli beklediği biliniyor.

AVRUAPA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

Avrupa'nın önde birçok kulübü Valencia, Zenit ve Wolfsburg, Macar oyuncuyu yakından takip ederken Belçika Ligi'nin önemli kulübü Anderlecht'in ise Attila Szalai için devrede olduğu biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 52 remi maça çıkan Szalai bunların 51'inde ilk 11'de müsabakaya başladı. 4630 dakika sahada kalan futbolcu 3 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

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