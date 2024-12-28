9 sezonluk başarılı Lazio kariyerinin ardından Süper Lig'in yolunu tutan Ciro Immobile için sürpriz bir haber gündeme geldi. Türkiye'ye gelişiyle büyük yankı uyandıran ve Beşiktaş'ın en golcü ismi olan 34 yaşındaki forvetin siyah beyazlılardaki kariyeri kısa sürebilir.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Sezon başında Lazio'dan Beşiktaşa'a transfer olan Ciro Immobile, Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 2 gol birden atarak harika bir giriş yapmıştı. Daha sonra Lig başlangıcında ve Avrupa Ligi maçlarında da fileleri havalandıran tecrübeli İtalyan golcü de siyah beyazlı takımda gelişen sıkıntılı süreçten etkilenen isimlerden biri oldu. 34 yaşındaki forvet ligde oynanan son 5 maçta 1 gol atabildi.

ARABİSTAN VE İTALYA KULÜPLERİNDEN YAKIN TAKİP

İtalya basınının duyurduğu habere göre yaz transfer döneminde Lazio'dan Beşiktaş kadrosuna dahil olan Ciro Immobile, takımdan ayrılabilir. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de zor günler geçiren siyah beyazlıların en golcü ismi konumunda bulunan 34 yaşındaki deneyimli forvete, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı kulüplerin talip olduğu öne sürüldü.

CIRO IMMOBILE'DEN 13 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Ciro Immobile, 1.525 dakika süre aldı. İtalya golcü bu maçlarda 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KARİYERİ

Futbol hayatına İtalya altyapısında başlayan Ciro Immobile, kariyerinde Juventus, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla ve Lazio gibi önemli kulüplerin formasını sırtına geçirdi. 34 yaşındaki deneyimli santraforun güncel piyasa değeri 3.30 milyon euro olarak gösteriliyor.