Güle güle Dele Alli! Bitti bu iş: Transferi duyurdular

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dele Alli için Türkiye hikayesi sona eriyor. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı Dele Alli'nin biletini Everton da kesti.

DELE ALLI, HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz yazın belki de en çok ses getiren transferlerinden biri olan Dele Alli, Beşiktaş'ta hayal kırıklığına neden oldu. Performansıyla beklentilerin altında kalan İngiliz yıldız, teknik direktör Şenol Güneş'ten de geçer not alamadı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Siyah-beyazlılar beklentilerin altında kalan Dele Alli için yolun sonu göründü. Dele Alli'nin satın alma opsiyonunun kullanılmasına sıcak bakılmıyor. İngiliz yıldızla sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EVERTON, DELE ALLI'Yİ ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Öte yandan İngiltere basınında yer alan habere göre; Dele Alli için bonservisini elinden bulunduran Everton'da da karar verildi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yaz kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdiği yıldız oyuncuyu sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Bu doğrultuda gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı ve toplam 546 dakika süre aldı. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.