Güle güle Diego Rossi! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Fenerbahçe'de yönetim geleceği merak konusu olan Diego Rossi için kararını verdi. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Diego Rossi için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alırken beklenen bonservis bedeli de belli oldu.

DIEGO ROSSI SEZON SONU YOLCU

Teknik direktör Jorge Jesus ile ligde ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de transferde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Güney Amerika'dan talipleri olan Diego Rossi için karar verildi. Yönetim sezon sonu 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

BEKLENEN RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler özellikle Brezilya'dan talipleri olan Diego Rossi için bonservis bedelini belirledi. 12 milyon eurodan kapıyı açan Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncudan en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

DIEGO ROSSI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2021'in yazında Los Angeles FC'den kiraladığı ve geçtiğimiz yaz 5.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, sarı-lacivertli formayla bu sezon 22 resmi maça çıktı. Uruguaylı oyuncu, bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer alırken 1194 dakika süre aldı ve 3 gol, 7 asistle skora katkıda bulundu.