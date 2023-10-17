Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun fiyatını belirledi, yerine geçecek isim de belli oldu.

Fenerbahçe'de 2023-24 sezonuna da iyi bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki macerasını sezon sonunda noktalayacağı öne sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN AYRILIK İDDİASI



Sabah'ın haberine göre; İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon için ikna edildiği aktarılırken, oyuncunun Avrupa'ya yelken açacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan en az 20 milyon euro beklediği vurgulanırken, milli futbolcudan doğan boşluğu Jayden Oosterwolde'nin kapayacağı belirtildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN YERİNE JAYDEN OOSTERWOLDE

Rennes ve Atalanta'nın ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin Oosterwolde için gelen tekliflere tamamen kapalı olduğu aktarıldı.