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Spor

Güle güle Gedson Fernandes! Anlaşma resmen sağlandı, Beşiktaş'ta ilk ayrılık

Gedson Fernandes için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Avrupa'ya gidiyor. İşte yeni adresi...

14 Mart 2023 Salı 19:57 - Güncelleme:
Güle güle Gedson Fernandes! Anlaşma resmen sağlandı, Beşiktaş'ta ilk ayrılık
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Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gedson Fernandes için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Gedson Fernandes'in Premier Lig ekibi Crystal Palace ile el sıkıştığı iddia edildi.

GEDSON FERNANDES, 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in transferinde Galatasaray ile yarışmıştı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız oyuncuyu Benfica'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

SEZON SONU AVRUPA'YA GİDİYOR

Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'e Premier Lig ekibi Crystal Palace talip oldu. İngiliz ekibinin Portekizli oyuncuyla prensipte anlaştığı ve transfer için Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın 10 milyon euro istediği ve Crystal Palace'ın da bu rakamı vermeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bu karşılaşmaların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2027 dakika süre alan 24 yaşındaki Portekizli yıldız, 5 asistle skora etki etti.

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