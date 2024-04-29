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Spor

Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, performansıyla Avrupa'nın radarına girdi. Fenerbahçe'nin kapısı İrfan Can Kahveci için sezon sonunda sürpriz bir teklifle çalınacak.

29 Nisan 2024 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kilit isimler arasında yer aldı. Birçok sürpriz anda sahne alarak takımına 3 puan kazandıran İrfan Can, Avrupa'nın radarına girdi. Sarı lacivertliler ise gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE AVRUPA KANCASI!

Aktarılan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United ve İtalyan devlerinden Lazio, İrfan Can Kahveci'nin durumunu yakından takip ediyor. İki ekip, yaz transfer döneminde milli oyuncu için harekete geçmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim ise 28 yaşındaki futbolcusu için iyi bir bonservis geliri hedefliyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Yıldız futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu mücadelelerde 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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