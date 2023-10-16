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Spor

Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Dünya devi transferi bitiriyor!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için dünya devi resmen devreye girdi. Yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Ekim 2023 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Dünya devi transferi bitiriyor!
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham' United'ın, Ocak ayında Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'yla sözleşme imzalamayı planladığı bildiriliyor. İngiliz ekibi Jarred Bowen'ın yerini doldurmak için Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katacak.

WEST HAM UNITED, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYOR

Milli futbolcu, West Ham United'ın hocası David Moyes tarafından oldukça beğeniliyor ve takımın yeni transfer adayları arasında gösteriliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi. Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki oyuncu sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve Galatasaray forması ile oynadığı tüm müsabakalarda 5 gol atıp 7 asist kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

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