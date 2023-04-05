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Spor

Güle güle Orkun Kökçü! Kararını verdi...

Milli oyuncumuz Orkun Kökçü, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Feyenoord'da kaptanlık görevi yürüten genç oyuncu Orkun Körkçü için Premier Lig ekipleri sıraya girdi. İşte detaylar…

Star Gazetesi5 Nisan 2023 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Güle güle Orkun Kökçü! Kararını verdi...
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Milli takımın değişmez isimlerinden biri olan genç oyuncumuz Orkun Kökçü, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti. Hem Feyenoord forması ile hem de milli takım forması ile gösterdiği özverili performans, Avrupa basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Genç yıldızın sezon sonu yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılması bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ'YE İNGİLTERE'DEN KANCA

Gösterdiği performans ile Ajax'ın önünde Feyenoord'u şampiyonluğa götüren Orkun Kökçü, takımın en önemli yıldızlarından biri olarak görülüyor. Sezon başından beri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in en önemli hedefi konumunda bulunan Orkun Kökçü'nün transfere sıcak baktığı öğrenildi. Aynı zamanda bir diğer Premier Lig ekibi olan Birghton Hove Albion'un Alexis Mac Allister ve Moises Caicedo'nun ayrılığı durumunda kadrosunu Orkun Kökçü ile güçlendirmeyi planlıyorlar. Genç yıldızın bonservis bedelinin ise 30 milyon sterlin olduğu öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BU SEZNKİ İSTATİSTİKLERİ

Milli oyuncumuz Orkun Kökçü, bu sezon Eredevise, Hollanda Kupası ve Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı 36 maçta 12 gol atarken 3'te asist yaptı. Genç oyuncu 64 puanlı lider Feyenoord için şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerden biri konumunda bulunuyor.

Star Gazetesi

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