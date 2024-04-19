Güle güle Serge Aurier, hoş geldin Angelo Preciado! Galatasaray'da yılın transferi...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, takımda radikal değişiklikler yapmak istiyor.

GÜLE GÜLE SERGE AUIRER, HOŞ GELDİN ANGELO PRECIADO

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, sağ bek bölgesine takviye yapmanın peşinde. Devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier'den yeterli verim alamayan sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda Fildişili oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Yıldız sağ bek için gelen teklifler, sezon sonunda değerlendirmeye alınacak.

ALTERNATİFİ YAKINDAN TANINIYOR!

Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndan elendiği maçta yıldızlaşan Sparta Prag'ın sağ beki Angelo Preciado'ya, sarı kırmızılı ekip kancayı taktı. Galatasaray'ın, Ekvadorlu sağ beki yakından takip ettiği aktarılıyor. Öte yandan Cimbom'un yaz transfer döneminde bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bu sezon Sparta Prag ile 23 maçta forma giyen Preciado, 3 gol 5 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi