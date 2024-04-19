İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5951
  • EURO
    34,834
  • ALTIN
    2507.87
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Serge Aurier, hoş geldin Angelo Preciado! Galatasaray'da yılın transferi...
Spor

Güle güle Serge Aurier, hoş geldin Angelo Preciado! Galatasaray'da yılın transferi...

Galatasaray, sezon sonunda Serge Aurier ile yollarını ayırmaya karar verdi. Sarı kırmızılılar, Serge Aurirer'in yerine Angelo Preciado'yu getirmeyi hedefliyor. İşte Angelo Preciado haberinin detayları...

19 Nisan 2024 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Güle güle Serge Aurier, hoş geldin Angelo Preciado! Galatasaray'da yılın transferi...
ABONE OL

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, takımda radikal değişiklikler yapmak istiyor.

GÜLE GÜLE SERGE AUIRER, HOŞ GELDİN ANGELO PRECIADO

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, sağ bek bölgesine takviye yapmanın peşinde. Devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier'den yeterli verim alamayan sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda Fildişili oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Yıldız sağ bek için gelen teklifler, sezon sonunda değerlendirmeye alınacak.

ALTERNATİFİ YAKINDAN TANINIYOR!

Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndan elendiği maçta yıldızlaşan Sparta Prag'ın sağ beki Angelo Preciado'ya, sarı kırmızılı ekip kancayı taktı. Galatasaray'ın, Ekvadorlu sağ beki yakından takip ettiği aktarılıyor. Öte yandan Cimbom'un yaz transfer döneminde bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bu sezon Sparta Prag ile 23 maçta forma giyen Preciado, 3 gol 5 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.