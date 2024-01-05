Güle güle Uğurcan Çakır! Bonservisi belli oldu...

Süper Lig ekibi Trabzonspor, transfer dönemine hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililer, kalecisi Uğurcan Çakır'a da veda edebilir. İtalyan ekibi Roma, kalecisi Rui Patricio'nun yerine alternatif isimleri araştırmaya başladı.

ROMA'NIN HEDEFİ: UĞURCAN ÇAKIR

Çizme medyasında çıkan haberlere göre, Jose Mourinho'nun ekibi kaleci için 3 aday belirledi. Transfer listesinin başında ise bordo mavili ekibin file bekçisi Uğurcan Çakır yer aldı. Milli kalecinin, Roma'nın listesinde başı çekmesinin sebebi ise maliyetinin ucuz olması olarak aktarıldı.

BONSERVİS KAZANDIRACAK

Milli file bekçisi, kulübüne bonservis kazandırmadan ayrılmak istemiyor. Trabzonspor'un ise bu transfer için asgari 10 milyon euro beklentisi bulunuyor.

Star Gazetesi