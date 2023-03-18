Güle güle Uğurcan Çakır! Ve transfer hayırlı olsun

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır, geleceği için kararını verdi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SÜRPRİZ KARAR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla bordo-mavililerin başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu. Milli file bekçisinin bu sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

GELECEK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Karadeniz ekibinden ayrılmak isteyen Uğurcan Çakır'ın hedefi Avrupa'ya gitmek. Milli eldivenin bu doğrultuda gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, toplam 3090 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 15'inde kalesini gole kapatan 26 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 43 gole ise engel olamadı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyeri boyunca ise 193 resmi karşılaşmada forma giydi.