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Spor

Güle güle Yunus Akgün! Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi

Yunus Akgün için Galatasaray'da ayrılık vakti geldi. Sezon başında Adana Demirspor'dan bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Yunus Akgün için karar verildi. İşte detaylar...

30 Mart 2023 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
Güle güle Yunus Akgün! Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün için kararını verdi. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, yaz transfer döneminde gidiyor.

ADANA DEMİRSPOR'DA YILDIZLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, mavi-lacivertlilerde toplam 38 resmi maça çıktı ve 9 gol, 17 asistle skora katkıda bulunarak performansıyla büyük beğeni topladı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ, TUTUNAMADI

Bu sezon başında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, aradığını bulamadı. Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica gibi isimlerin arkasında kalan 22 yaşındaki oyuncu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

OKAN BURUK, YUNUS AKGÜN İÇİN KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için kararını verdi. Galatasaray, sezon sonunda 22 yaşındaki oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplam 21 resmi maça çıktı ve bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1098 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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