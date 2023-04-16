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Spor

Güle güle Yunus Akgün! Yeni adresi resmen belli oldu

Yunus Akgün için Galatasaray'da sezon sonu yol göründü. Geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'dan Galatasaray'a geri dönen ancak beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

16 Nisan 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Güle güle Yunus Akgün! Yeni adresi resmen belli oldu
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Galatasaray'da Yunus Akgün için sezon sonu ayrılık vakti geldi. Sezon başında Adana Demirspor'dan bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen ancak beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün için sürpriz bir talip çıktı.

YUNUS AKGÜN, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan milli oyuncu, ilk 11'de de yer bulmakta güçlük çekiyor.

YOL GÖRÜNDÜ

Beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'e sezon sonu yol göründü. Galatasaray yönetimi milli oyuncu için önümüzdeki yaz gelecek teklifleri değerlendirecek. Genç oyuncunun kiralık ya da satılık olarak gönderilmesi bekleniyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Yunus Akgün'e Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan'ın milli oyuncuyu istediği ve sezon sonunda kadroya dahil etmeyi planladığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1138 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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