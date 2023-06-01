Güle güle Yusuf Demir! Transfer hayırlı uğurlu olsun

Sezon başında Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir ayrılığa hazırlanıyor. 20 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanına takıldı. Teknik direktör Okan Buruk'tan şans bulamayan genç oyuncu sezon sonunda başka bir kulübe kiralık olarak gönderilecek.

YUSUF DEMİR İÇİN KARARI OKAN BURUK VERDİ

Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, Yusuf Demir ve Yunus Akgün için rapor verdi. Yönetime yaptığı açıklamada oyuncuların gelişimini tamamlaması için kiralık gönderilmesini istedi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VARDI

Devre arası transfer döneminde Yusuf Demir'e birçok Süper Lig ekibi talip olmuştu. Kasımpaşa ve Konyaspor'un ısrarla istediği genç yıldız sarı kırmızılılarda kalmayı tercih etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da pek fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir bu sezon sadece 6 maça çıktı. 1 kez ilk 11'de oynama fırsatı bulan 20 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı yapamadı.

Star Gazetesi