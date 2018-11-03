Ali Koç ve Selahattin Baki'nin neye güldükleri ortaya çıktı

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yönetici Abdürrahim Albayrak ile sohbeti ve gülmeleri dikkat çekti. Sarı lacivertliler, yaşananlardan sonra Koç ve Baki'nin gülen görüntüsü üzerine ciddi eleştiriler yaptı.

Terim'den Baki'ye: 'Sakinleştin mi ?'

Olayın detayı ise şu şekilde gelişti. Yönetici Baki, soyunma odası koridorlarında sarı laciverli futbolcuları zorla soyunma odasına sokmaya çalışan kişi ile gerginlik yaşadı. Bu kişinin daha sonra emniyet yetkilisi olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Terim koridorlarda gerginliğin önüne geçebilmek için herkesin soyunma odalarına gitmesi ve koridorun boşaltılması gerektiğini ifade etti. Baki ise son Fenerbahçeli futbolcu, soyunma odasına girmeden kendilerinin koridordan ayrılamayacağını ifade etti. Bu iki olaydan belli bir süre sonra Terim, esprili şekilde Baki'ye " Sakinleştin mi ? " diye sordu. Tansiyonun da düşmesinin de etkisiyle Koç, Albayrak, Terim, Baki'nin anlık gülüşleri ekrana yansıdı.

(Milliyet)