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Spor

Günay Güvenç: Kardeşliğimiz hep bakidir

Galatasaraylı file bekçisi Günay Güvenç, Fenerbahçe derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli kaleci sözlerine, şehitlerimizi anarak başladı.

24 Aralık 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Günay Güvenç: Kardeşliğimiz hep bakidir
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNAY GÜVENÇ'İN SÖZLERİ;

Günay Güvenç: "Maalesef şehitlerimiz var. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah son olur bunlar ve yeni yılda daha güzel şeyler konuşabiliriz. Umut Nayir kardeşimizle ilgili konuşmak istiyorum. Kardeşliğimiz hep bakidir. Başı sağ olsun. Derbi güzel bir maç olacak. Hak eden kazanır inşallah." ifadelerini kullandı.

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