Güneş rekorları parçaladı

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nu son dünya şampiyonu Fransa’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazanırken, birçok rekora da imza attı. H Grubu’nda oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi alarak 23 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, tarihinde en çok puanı topladı. 2008’de 12 maçta 24 puan alıp, 2.00 ortalama tutturan Milliler, bu kez 2.3 ortalamaya imza atıp, tarihinin en iyi grup performansını sergiledi. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’nın de yer aldığı grupta rakipleriyle iç sahada oynadığı 5 maçın hiçbirinde gol yemedi. Türkiye bu başarıya ulaşan ilk takım oldu.