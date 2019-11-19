22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,742
  • 6,3798
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güneş rekorları parçaladı

A Milliler, Euro2020 elemeleri öncesi takımın başına geçen 67 yaşındaki teknik adamla hem finallere gitmeye hak kazandı, hem tarihinin en iyi grup performansına imza attı, hem de iç saha maçlarında ilk kez gol yemedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nu son dünya şampiyonu Fransa’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazanırken, birçok rekora da imza attı. H Grubu’nda oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi alarak 23 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, tarihinde en çok puanı topladı. 2008’de 12 maçta 24 puan alıp, 2.00 ortalama tutturan Milliler, bu kez 2.3 ortalamaya imza atıp, tarihinin en iyi grup performansını sergiledi. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’nın de yer aldığı grupta rakipleriyle iç sahada oynadığı 5 maçın hiçbirinde gol yemedi. Türkiye bu başarıya ulaşan ilk takım oldu.

El Bab´ı kana bulamıştı! MİT´in başarılı operasyonuyla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...
 

POPÜLER HABERLER

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

EURO 2020'yi garantileyen takımlar

EURO 2020'yi garantileyen takımlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA