Güneş’ten sonra en iyisi Karaman

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TEKNİK Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor’un teknik direktörleri arasında en istikrarlı isimlerden birisi olarak öne çıktı. Karaman, 6 Aralık 2009’da dördüncü kez Bordo-Mavili takımın başına geçen ve bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş’in ardından en istikrarlı çalıştırıcı oldu. Güneş sonrası diğer 8 çalıştırıcının görev süresi kısa sürerken, 12 Ağustos 2018’de işbaşı yapan Karaman 429 gündür koltuğunu bırakmadı.