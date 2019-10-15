Güneş’ten sonra en iyisi Karaman
TEKNİK Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor’un teknik direktörleri arasında en istikrarlı isimlerden birisi olarak öne çıktı.
STAR
TEKNİK Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor’un teknik direktörleri arasında en istikrarlı isimlerden birisi olarak öne çıktı. Karaman, 6 Aralık 2009’da dördüncü kez Bordo-Mavili takımın başına geçen ve bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş’in ardından en istikrarlı çalıştırıcı oldu. Güneş sonrası diğer 8 çalıştırıcının görev süresi kısa sürerken, 12 Ağustos 2018’de işbaşı yapan Karaman 429 gündür koltuğunu bırakmadı.
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