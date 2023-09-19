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Spor

Güreşte bir olimpiyat kotası daha

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Çiftçi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

19 Eylül 2023 Salı 22:50 - Güncelleme:
Güreşte bir olimpiyat kotası daha
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İbrahim Çiftçi, erkekler serbest stil 97 kiloda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı.

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada İbrahim Çiftçi, Sırp Strahinja Despic ve Alman Erik Sven Thiele ile yaptığı repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük müsabakasında Gürcü Givi Matcharashvili ile karşılaşan İbrahim, rakibine 6-2 mağlup oldu.

Bu sıklette olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Abdulrashid Sadulaev, sakatlığı gerekçesiyle bronz madalya ve İbrahim Çiftçi ile yapması gereken olimpiyat kota müsabakalarına çıkmadı.

Böylece olimpik olan serbest stil 97 kiloda ilk 5 sporcu arasına giren İbrahim, Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları kotası kazandırdı.

Bu sıklette Bahreyn adına mücadele eden Akhmed Tazhudinov dünya şampiyonu olurken, Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov gümüş, ABD'li Kyle Snyder ve Gürcü Matcharashvili bronz madalya aldı.

  • Ibrahim Çiftçi
  • 97 kg güreşçi
  • Paris 2024 Olimpiyatları

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