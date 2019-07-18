Gustavo transferi Eljif Elmas’a bağlı
TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği ön libero Luiz Gustavo’yu Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferinden sonra gelecek parayla alacağı öğrenildi.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler’in bu oyuncunun bonservisi için Marsilya’ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak 8 milyon euroluk bir rakamla karşılaştığı Fransız basınında yer almıştı. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı’yı Marsilya 2017’de Wolfsburg’tan 10 milyon euro ödeyerek almıştı. Gustavo geçen sezon 38 maçta 4 gol attı
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