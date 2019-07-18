Gustavo transferi Eljif Elmas’a bağlı

Sarı-Lacivertliler’in bu oyuncunun bonservisi için Marsilya’ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak 8 milyon euroluk bir rakamla karşılaştığı Fransız basınında yer almıştı. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı’yı Marsilya 2017’de Wolfsburg’tan 10 milyon euro ödeyerek almıştı. Gustavo geçen sezon 38 maçta 4 gol attı