Guti: Şu anki Real Madrid, Galacticos'tan çok daha iyi

Real Madridli eski futbolcu Guti Hernandez, Real Madrid'in mevcut takımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Real Madrid'in tarihi Galacticos takımının bir parçası olan Guti, mevcut Real Madrid takımının dünya çapında ünlenen takımdan çok daha iyi olduğunu söyledi.

Mevcut Madrid oyuncularının ayaklarının yere sağlam bastığını vurgulayan Guti , "Şu anki takım Galacticos'tan çok daha iyi bir takım. Kadro ne olursa olsun, Galacticos'tan çok daha iyi bir kadro, çok daha fazlası" dedi.

Real Madrid'de geçirdiği zamanla ilgili konuşan Guti, "Madrid'deki konumumun ne olduğunu biliyordum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir şeylere katkıda bulunabileceğimi biliyordum. Makelele'nin yanında orta saha olarak oynadığımda birçok kez biliyordum ki seçeneklerim Figo'ya ya da Zidane'a ya da Ronaldo'ya pas vermekti çünkü benim için oyunu çözeceklerini biliyordum.' ifadelerini kullandı.