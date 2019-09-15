Güven kulübeye Umut Nayir 11’e

Avcı’nın son olarak Gazişehir deplasmanında adeta hayalet gibi dolaşan Güven’i kulübeye çekip, önce Ümraniye ile oynanan özel maçta sonra da Gazişehir mücadelesinde gol atan Umut Nayir’i Avrupa Ligi’ndeki Slaven Bratislava maçında 11’e monte edeceği ortaya çıktı.