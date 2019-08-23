31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güven Yalçın: Ben işime bakıyorum

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ın milli futbolcusu Güven Yalçın, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güven, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Gelecek hafta yapacağımız mücadeleden de galip ayrılarak milli takım arasına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelede ilk gole imza atan 20 yaşındaki forvet, gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını vurgulayarak, "İyi bir sistemimiz var. Daha fazla maç oynadıkça performansımızın artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün forvet mevkisine transfer yapacağı iddialarının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruya, "Hiç baskı oluşturmuyor. Ben işime bakıyorum. Forvet transferi olursa sevinirim. Rekabeti severim. Hocam bana güveniyor. Ben de sahaya her şeyimi yansıtman istiyorum." cevabını verdi.

 

Kaza değil cinayet: 2 kişiyi böyle ezdi!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD: YPG/PKK 24 saat içinde askeri siperleri yıktı

ABD: YPG/PKK 24 saat içinde askeri siperleri yıktı

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

'Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır'

'Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır'

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA