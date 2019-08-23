Güven, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Gelecek hafta yapacağımız mücadeleden de galip ayrılarak milli takım arasına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelede ilk gole imza atan 20 yaşındaki forvet, gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını vurgulayarak, "İyi bir sistemimiz var. Daha fazla maç oynadıkça performansımızın artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün forvet mevkisine transfer yapacağı iddialarının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruya, "Hiç baskı oluşturmuyor. Ben işime bakıyorum. Forvet transferi olursa sevinirim. Rekabeti severim. Hocam bana güveniyor. Ben de sahaya her şeyimi yansıtman istiyorum." cevabını verdi.