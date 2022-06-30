İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7125
  • EURO
    17,514
  • ALTIN
    976.029
  • BIST100
    2401.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güven Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Spor

Güven Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Güven Yalçın, Beşiktaş Yönetimi ile yeni sözleşme imzalamak içim yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını yurt dışına çevirdi. Güven Yalçın'ın İtalya'nın Genoa takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yönetimle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bu gelişme sonrası birçok takımla masaya oturan ve ismi Trabzonspor'la da anılmaya başlayan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Jorge Jesus 5 futbolcunun biletini kesti

"GÜVEN YALÇIN GENOA İLE ANLAŞTI"

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığını öne sürdü. Di Marzio haberinde, önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele erecek olan Genoa'nın 23 yaşındaki futbolcunun transferini bitirme noktasına getirdiği belirtildi.

Transferde sona gelindi! Zeki Çelik'in yeni takımı...

LECCE'DE OYNAMIŞTI

Güven Yalçın 2020-21 sezonunun ikinci yarısında bir başka İtalyan takımı Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

33 MAÇTA 6 GOL, 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta zaman zaman iyi performanslar sergileyen genç futbolcu buna karşın istikrarlı bir görüntü çizemedi. 33 resmi karşılaşmada 1104 dakika görev yapan Güven Yalçın 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.