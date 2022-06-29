Transferde sona gelindi! Zeki Çelik'in yeni takımı...

Fransa'nın Lille takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Zeki Çelik, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya transfer olmak üzere...
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İtalyan takımının, Lille ile yaptığı bonservis pazarlığında son aşamaya gelindi ve arada yalnızca 1 milyon avroluk fark
kaldı. Roma, Zeki Çelik'in bonservisi için 7 milyon avro ve bonusların yanı sıra sonraki satıştan da pay
vermeye hazır. Fransız kulübü ise en az 8 milyon avro talep ediyor.
Transfer görüşmelerinin en fazla birkaç gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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Roma yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak ve Mourinho, Türk sağ bekin kampa kadar transfer edilmesini istiyor.
Star Gazetesi