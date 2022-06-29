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Spor

Transferde sona gelindi! Zeki Çelik'in yeni takımı...

Zeki Çelik'in Roma'ya transferi tamamlanmak üzere... Lille ile sıkı bir pazarlığa girişen Jose Mourinho'nun takımı, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Star Gazetesi29 Haziran 2022 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
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Fransa'nın Lille takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Zeki Çelik, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya transfer olmak üzere...

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İtalyan takımının, Lille ile yaptığı bonservis pazarlığında son aşamaya gelindi ve arada yalnızca 1 milyon avroluk fark kaldı. Roma, Zeki Çelik'in bonservisi için 7 milyon avro ve bonusların yanı sıra sonraki satıştan da pay vermeye hazır. Fransız kulübü ise en az 8 milyon avro talep ediyor. Transfer görüşmelerinin en fazla birkaç gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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Roma yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak ve Mourinho, Türk sağ bekin kampa kadar transfer edilmesini istiyor.

Star Gazetesi

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