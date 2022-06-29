Transferde sona gelindi! Zeki Çelik'in yeni takımı...

Fransa'nın Lille takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Zeki Çelik, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya transfer olmak üzere...

Yusuf Yazıcı gitmek istediği takımı açıkladı İtalyan takımının, Lille ile yaptığı bonservis pazarlığında son aşamaya gelindi ve arada yalnızcakaldı. Roma, Zeki Çelik'in bonservisi içinvermeye hazır. Fransız kulübü iseTransfer görüşmelerinin en fazla birkaç gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Uğurcan Çakır piyangosu! Teklifi yükselttiler Roma yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak ve Mourinho, Türk sağ bekin kampa kadar transfer edilmesini istiyor.

Star Gazetesi