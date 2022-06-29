Uğurcan Çakır piyangosu! Teklifi yükselttiler

Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon avroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı. İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon avro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon avroya çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! William Carvalho...

OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti. Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.

Emre Mor'un transferini resmen açıkladılar

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.