Güven Yalçın: Kendime Cenk abiyi örnek alıyorum

TARAFTAR ONDAN UMUTLU

■BEŞİKTAŞ’IN sezon başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in altyapısından transfer ettiği Güven Yalçın, ilk 11’e girmek için varını yoğunu harcıyor. Forma giydiği kısıtlı dakikalarda adı gibi Güven veren 19 yaşındaki forvet, performansıyla gelecek adına da ümit verdi. Şimdiden Siyah-Beyazlı taraftarların ilgi odağı olan genç hücum futbolcusu, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından üçlü çektirerek, tribünlerle adeta bütünleşmişti.

İDOLÜM CENK TOSUN

■BEŞİKTAŞ Dergisi’nin kasım sayısına bir röportaj veren Güven Yalçın, “Burada en iyi şekilde çalışıp, her idmana kendimi yüzde yüz vermek, kendimi göstermek istiyorum. Daha fazla süre oynayıp, formayı kapmalıyım. Hocam bana şans verdiğinde hazır olmalıyım. Hedeflerim tabii ki burada güzel seneler geçirmek. Cenk Tosun gibi olmak, iyi yerlere gelmek istiyorum. Kendime Cenk abiyi örnek alıyorum. Beşiktaş’a geldi ve birkaç sene içerisinde büyük oyuncu oldu” dedi.

BEŞİKTAŞ’I SEÇTİM

■GENÇ futbolcu, “Başka takımlar da beni istiyordu. Milli takıma geldiğimde oradaki hocalarımla ve Şenol Güneş’le de konuştum. Bana güven verdiler. Büyük bir takıma gitmek, kendimi orada en iyi şekilde geliştirmek, iyi oyuncularla antrenman yapmak ve onlarla oynamak istedim. Bunları en iyi yapabileceğim kulüp Beşiktaş olduğu için Beşiktaş’ı seçtim. Vodafone Park’taki atmosferi yaşamak inanılır gibi değil” şeklinde konuştu.

(Gunes)