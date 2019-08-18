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Güven’e de göz diktiler

İtalyan basını, Roma Sportif Direktörü Petrachi'nin, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra Kartal'ın 20 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın'ı transfer etmek için harekete geçtiğini iddia etti.

  • Star Spor
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İTALYA'NIN Roma Kulübü'nün Cengiz Ünder'den memnun kaldıktan sonra gelecek vaad eden oyuncuları kadrosuna katmak için tamamen Türkiye pazarına yöneldiği belirtildi. La Gazetta dello Sport yeni bir iddiada bulunarak Sarı-Kırmızılılar'ın, Yıldırım Mert Çetin'den sonra Beşiktaş'ın 20 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın'ı almak istediğini yazdı.

PETRACHİ TÜRKİYE'DE GÜÇLENDİ

Ünlü İtalyan gazetesi, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi'nin Türkiye ile güçlü ilişkiler içinde olduğunu belirterek, "O artık bu pazarda söz sahibi. Güven Yalçın'ın transferinde kensine menajer Bayram Tutumlu da yardımcı olacak. Tutumlu, Cengiz Ünder'in transferinde de rol oynamıştı ve o zamanki sportif direktör Monchi, Türk menajerin çok yardımcı olduğunu açıklamıştı" yorumunu yaptı.

TRANSFERE 5 MİLYON EURO AYRILDI

Geçen sezon 150 bin euro karşılığında Leverkusen’den Beşiktaş’a gelen 20 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 22 maça çıkarken 8 gol ve 4 asistlik performasn göstermişti. Türkiye A Milli Takımı’na da yükselen Güven, UEFA tarafından ‘İzlenmesi gereken 50 genç oyuncu’ listesinde kendisine yer bulmuştu. La Gazetta dello Sport, Petrachi'nin Güven transferini 5 milyon euroya bitirmekistediğini belirtti.

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