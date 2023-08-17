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Spor

Gzötepe'de toplam 13 transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmzılı ekip 13 transfer yaparak ligde iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Gzötepe'de toplam 13 transfer
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Son olarak kadrosuna Fıratcan Üzüm ve Ahmed Ildız'ı katan Göztepe, şu ana kadar 13 transfer yapmış oldu.

Yeni sezona Sakaryaspor mağlubiyetiyle başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Ahmed Ildız ile Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm'ü transfer etti. Böylece Göztepe şu ana kadar toplam 13 takviye yapmış oldu.

İzmir ekibi daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel ve KV Kortrijk'den Billal Messaoudi'yi renklerine bağladı.

Göztepe'nin transferdeki son hamlesinin de Malmö'den Lasse Nielsen olması bekleniyor.

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