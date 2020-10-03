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Spor

Haaland coştu, Dortmund farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Dortmund evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 4-0'lık skorla kazandı. Maçta Erlinh Haaland attığı 2 golle yıldızlaştı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:46
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Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 31. ve 66. dakikalarda Haaland, 47. dakikada Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can ve 90+3. dakikada Passlack'tan geldi.

Dortmund'un 17 yaşındaki ABD'li oyuncusu Giovanni Reyna, 3 golün birden asistini yaparak yıldızlaştı. Erling Haaland ise 2 golünün yanına 1 de asist ekledi.

Bu sonucun ardından geçen hafta Augsburg'a 2-0 mağlup olan Dortmund tekrar galibiyet alarak puanını 6 yaparken, Freiburg ise ilk 2 haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacakken, Freiburg ise evinde Werder Bremen'i konuk edecek.

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