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Spor

Haaland coştu, Manchester City çeyrek finale adını yazdırdı

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ikinci maçında sahasında RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2023 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Haaland coştu, Manchester City çeyrek finale adını yazdırdı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester City, sahasında Red Bull Leipzig'i konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve ilk maçı 1-1 biten mücadelenin rövanşında Manchester City, rakibini 7-0 mağlup etti ve toplamda 8-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren futbolseverler tam bir Erling Haaland şovunu seyre daldı. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Norveçli yıldız, 24 ve 45+2'deki golleriyle takımının ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Manchester City, 49'da İlkay Gündoğan'ın golüyle 4-0'ı yakalarken 53 ve 57'de Haaland'ın golleriyle skor 6-0 oldu. 22 yaşındaki süper yıldız 5 dakika sonra ise Pep Guardiola tarafından oyundan alındı. Son olarak 90+2'de Kevin De Bruyne'nin golüyle City sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Erling Haaland bu sezon oynadığı 35 maçta 39 gole ulaşarak formunun zirvesinde olduuğnu gösterdi. Öte yandan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde 25. maçında 34. golünü attı, bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan isim olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin rakibini belirleyecek olan çeyrek final ve yarı final kura çekimi ise 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki House of European Football'da yapılacak.

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