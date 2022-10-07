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Spor

''Haaland, Premier Lig'den ihraç edilmeli!'' Milyonlarca başvuru...

Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans sergileyen Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland için, İngiltere'de bir imza kampanyası başlatıldı. Onun bir robot olduğunu söyleyip, Premier Lig'den ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

SporX7 Ekim 2022 Cuma 15:02 - Güncelleme:
''Haaland, Premier Lig'den ihraç edilmeli!'' Milyonlarca başvuru...
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Manchester City'e transfer olduğundan bu yana rekorları bir bir kıran Erling Haaland için flaş bir kampanya başlatıldı.

Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 3 kez hat-trick yapan ve 14 gol 3 asiste ulaşan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 5 gol attı.

İngiliz futbolseverler ise "Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli" şeklinde bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

İmza kampanyasında "O bir robot. İnsan değil. Belki cyborg, bir makine" ifaadeleri kullanıldı.

İmza Kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City!den takım arkadaşı Aymeric Laporte'de katıldı.

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