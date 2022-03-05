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Spor

Haas, Rus pilotu Nikita Mazepin'in sözleşmesini feshetti

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:37
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ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir." denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

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