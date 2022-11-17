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Spor

Haas'ta Hülkenberg dönemi

Formula 1 takımlarından Haas Alman pilot Mick Schumacher ile yollarını ayırıp, yerine Nico Hülkenberg'i getirdi.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Haas'ta Hülkenberg dönemi
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Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Alman pilot Schumacher ile yola devam edilmeyeceği, yerine ise Hülkenberg'in getirildiği duyuruldu.

Formula 1 takımlarından Haas, kadrolarında yer alan Mick Schumacher'in gelecek sezon takımda yer almayacağını ve yerine Nico Hülkenberg'in yarışacağını açıkladı. 35 yaşındaki Hülkenberg, tekrar yarışacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, takımdan gönderilen Alman pilot Schumacher ise, "Hayal kırıklığına uğradığımı gizlemeyeceğim, fakat yine de bana bu fırsatı verdikleri için Haas'a ve Ferrari'ye teşekkür ederim. Zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşasam da Formula 1'de bir yeri hak ettiğimden eminim. Gride geri dönmek için savaşacağım" diye konuştu.

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