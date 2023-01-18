Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Amir Hadziahmetovic için yeni gelişmeler var.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon avro bonservis teklifi yapılan Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önerdi.

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KONYASPOR REDDETTİ, İNGİLİZLER...

Siyah-beyazlılar, daha önce Burnley'den Wout Weghorst'u transfer etmiş ve Jackson Muleka için de geçen yaz iki kulüp karşı karşıya gelmişti. Taraflar bu kez de Amir Hadziahmetovic için yarışta... Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon avroya çıkardı.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON AVROYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon avroya çıkaracağı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon avrodan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi.

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"MUKAVELE UZATMIYOR"

2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor.