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Spor

Hakan attı Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta karşılaşmasında Atalanta sahasında Inter'i konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Hakan attı Inter kazandı!
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konu ekip Inter 2-1'lik skorla kazandı.

Inter, 40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle öne geçti. Lautaro Martinez, 57. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Gianluca Scamacca, 61. dakikada Atalanta'nın tek golünü attı.

Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Inter, 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Atalanta ise bu sezon 4. kez yenildi ve 19 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Frosinone'yi ağırlayacak. Atalanta ise Udinese deplasmanına gidecek.

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