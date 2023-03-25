Hakan Çalhanoğlu: Almanya'ya gidersek ev sahibi olacağız

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibi analiz edemedik doğru dürüst. Hocaları, takımları değişti. Fazla alternatifimiz yoktu analiz için." dedi.

Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Çalhanoğlu, "Elimizden geleni yaptık. Tabii ki iyi oynamadık, iyi performans gösteremedik. Bunu kabul ediyoruz. Ancak, kazanmak çok önemliydi burada. Bu ilk adım çok önemliydi. Deplasmanda oynuyoruz. Baskı da vardı, etkiledi. Özellikle genç oyuncularımızı... Sonlara doğru iyi mücadele ettik. Gol yemedik." ifadelerini kullandı.

Hakan ayrıca, "Hedefim, hayalim var. Almanya'ya gidersek ev sahibi olacağız. Bence çok farklı olacak. Evde oynayacağız. Kendi taraftarlarımız olacak. İyi takımlara, güçlü takımlara karşı daha iyi oynayıp galibiyetler aldık. En son Hırvatistan'ı evimizde yendik. Onlara saygı duyuyoruz, çok iyi takım. Bu galibiyeti biraz kutlayacağız. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da zordu. Sonra Hırvatistan maçına odaklanacağız." diye konuştu.