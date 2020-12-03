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  • Hakan Çalhanoğlu ateşledi Milan 2-0'dan maçı çevirdi
Spor

Hakan Çalhanoğlu ateşledi Milan 2-0'dan maçı çevirdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, konuk ettiği Celtic'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 23:17 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:17
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Milan, sahasında karşılaştığı Celtic’i 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup etti. Milan’da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Milan evinde İskoç temsilcisi Celtic ile karşılaştı. Celtic 7. dakikada Tomas Rogic ve 14. dakikada Odsonne Edouard golleri ile 2-0 öne geçti. Daha sonra Milan’da Hakan Çalhanoğlu 24. dakikada attığı frikik ile farkı 1’e indirdi. İlk yarı 26. dakikada Samu Castillejo’nun golü ile 2-2 beraberlikle sona erdi. 50. dakikada Jens Hauge ve 82. dakikada da Brahim Diaz’ın golleri ile İtalyan temsilcisi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Mücadeleye 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

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