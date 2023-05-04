Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 6-0 yendi.

Serie A'yı üst sıralarda bitirme hedefindeki Inter, küme düşme potasındaki Hellas Verona karşısında deplasmanda farka koştu.

Inter, Hellas Verona'yı 6-0 mağlup ederek, puanını 60 yaptı ve 4. sıraya çıktı. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle ligde üst üste 3.maçında galip geldi.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 36. dakikasında takımının 2. golüne imza atarak galibiyette rol oynadı. Inter'in diğer gollerini 31. dakikada Adolfo Gaich (kendi kalesine), 38 ve 61. dakikada Edin Dzeko, 55 ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Puan tablosunda 1 maçı eksik 79 puanlı lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Lazio da sahasında, Sassuolo'yu 2-1 yendi ve puanını 64 yaptı. Lazio bu galibiyetle lideri takibini sürdürdü ve Napoli'nin şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Ligde son 4 haftadır galip gelemeyen Juventus da konuk ettiği Lecce'yi 2-1 yenerek 3 puan aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım puanını 63'e çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Ligde üst sıralarda yer alma hedefindeki Milan ise konuk ettiği Cremonese karşısında beraberliği ve 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtardı. Milan, puanını 58 yaptı. Juventus, Inter ve Atalanta'nın kazandığı haftada Milan, bu maçtaki puan kaybıyla 6. sıraya geriledi.

Serie A'da üst sıralar için mücadelesini sürdüren Roma da Monza ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, 90+5. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 58 puanlı Roma, 7. sıraya indi.

33. haftada şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Atalanta-Spezia: 3-2, Salernitana-Fiorentina: 3-3 ve Sampdoria-Torino: 0-2.

NAPOLİ'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETECEK



Serie A'da 33. hafta maçları bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Empoli, Bologna'yı konuk edecek, lider Napoli de Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

Napoli, bu akşam Udinese karşısında berabere kalıp 1 puan alması halinde haftalardır beklediği Serie A şampiyonluğunu ilan edecek.