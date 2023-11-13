Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı

İtalya Serie A, 12. hafta karşılaşmasında Inter sahasında ağırladığı Frosinone'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Federico Dimarco ve 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlayıp 81 dakika sahada kaldı. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu attığı bu golle İtalya'da en fazla gol atan Türk oyuncu unvanını Şükrü Gülesin'den devraldı.

Inter bu galibiyetle beraber puanını 31'e yükseltip liderliğe yükselirken, Frosinone ise 15 puanda kaldı.

Inter bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Juventus'a konuk olurken, Frosinone ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak