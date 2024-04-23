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  • Serie A'da şampiyon Inter! Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı
Spor

Serie A'da şampiyon Inter! Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Inter, 86 puana ulaşarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

23 Nisan 2024 Salı 00:14 - Güncelleme:
Serie A'da şampiyon Inter! Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında, Inter deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.

Ligin 33. haftasına ilk iki sırada giren Milano kentinin temsilcileri, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi maçta karşı karşıya geldi.

Inter 18. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 49. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Milan, 80. dakikada Oluwafikayomi Tomori'nin golüyle farkı bire indirse de Inter maçı 2-1 kazandı.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada oyundan çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında çıkan tartışmada, Milan'dan Theo Hernandez ve Inter'den Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Maçın 90+7. dakikasında ise Milan'dan Davide Calabria kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

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