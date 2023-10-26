Hakan Çalhanoğlu bombası! Dünya devi imzayı attırıyor

Barcelona'da transfer harekatı başladı. Barcelona, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmak üzere. Real Madrid'in de yakından ilgilendiği yıldız oyuncuyla söz kesen Barcelona, devre arasında imzayı attırmak istiyor. Barcelona'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Katalanlar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVRE ARASINDA İMZA ATABİLİR



Devre arasında Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyen Barcelona yetkilileri, yıldız oyuncuyla söz kesti. Bonservis konusunda Inter ile pazarlıklarda sona gelen Barcelona yetkilileri, devre arasında olmazsa sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katacak.

INTER'DEKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibi Inter'de bu sezon toplamda 11 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı milli oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.