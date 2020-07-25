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Spor

Hakan Çalhanoğlu bu kez Milan'ı kurtaramadı

İtalya Seri A'da Milan evinde ligin flaş ekiplerinden Atalanta'yı ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten attığı müthiş golle öne geçen Milan üstünlüğünü koruyamadı ve Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:55 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:55
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İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FRİKİKTEN GOL ATTI

Maçın 14. dakikasında Hakan Çalhanoğlu frikik golüyle Milan'ı öne geçirirken Atalanta 26. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Topun başına gelen Malinovskiy'nin vuruşunu Donnarumma kurtardı. 34. dakikada Atalanta atakları sonuca ulaştı ve Duvan Zapata maça eşitliği getirirken ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Milan üst üste oyuncu değişikleri ile maçı çevirmeye çalışırken Atalanta da benzer hamleler yapsa da skor değişmedi ve taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Atalanta 75 puana yükselirken Milan ise puanını 60 yaptı.

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