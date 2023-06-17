İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu: Daha iyi oynamalıyız
Spor

Hakan Çalhanoğlu: Daha iyi oynamalıyız

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 01:35 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Daha iyi oynamalıyız
ABONE OL

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 3-2 kazanılan Letonya karşılaşmasını değerlendirdi.

Hakan, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan diyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız." dedi.

Yıldız orta saha oyuncusu, sözlerine, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz." diye devam etti.

Hakan Çalhanoğlu, son olarak, "Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.