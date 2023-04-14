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Spor

Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor! Resmen açıkladılar

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bir süredir sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun Cumartesi oynanacak olan Monza maçı ile kadroda olması bekleniyor.

Star Gazetesi 14 Nisan 2023 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor! Resmen açıkladılar
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasına hasret kalmıştı. 28 Mart tarihinde sakatlanan yıldız oyuncu bugün yapılan antrenman ile birlikte yeşil sahalara resmen döndü.

İNZAGHİ'NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Inter'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, yıldız oyuncunun yokluğunda özellikle lig maçları referans alındığından büyük sıkıntılar yaşadı. Takımın dinamolarından biri olan milli oyuncunun eksikliği büyük ölçüde hissedildi. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda oynanan 2 lig ve 1 Şampiyonlar ligi maçında lacivert siyahlılar 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

HAKAN ÇLHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 3 gol atarken 6'da asist yaparak takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi

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